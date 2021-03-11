С момента начала вакцинации от COVID-19 в Петербурге привилось почти 300 тыс. человек

За весь период прививочной кампании в Санкт-Петербурге от новой коронавирусной инфекции привилось первой дозой вакцины 294706 человек. Из них 176918 полностью закончили цикл вакцинации. Такие данные сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию COVID-19.

Всего в город поставлено 348542 комплекта вакцин. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на 11 марта составляет 53836 комплектов. В сообщении совета подчеркивается, что количество активно больных остается стабильно высоким, и ключевой противоэпидемической мерой является массовая вакцинация населения.

На утро 11 марта в Петербурге был выявлен 961 случай заболевания COVID-19 в сутки.