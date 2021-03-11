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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге за сутки выявили 961 новый случай COVID-19

За последние сутки в России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса, из них в Петербурге — 961. В Ленинградской области, по данным оперативного штаба, COVID-19 подтвержден еще у 112 человек. 11,4% с выявленным вирусом не имели клинических проявлений болезни.

Как сообщает пресс-служба Смольного, за последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 19164 человек.

Летальную статистику за сутки пополнили 40 новых случаев. Всего за период с начала пандемии в городе скончались 11 527 петербуржцев с подтвержденным COVID-19. Коронавирус был выявлен у 377 748 жителей.

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