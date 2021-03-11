УАЗ превратил «Профи» в «Полуторку»

Компания УАЗ превратила «Профи» в «Полуторку», выпустив новую версию коммерческой модели.

УАЗ «Профи Полуторка» отличается от базового «Профи» двускатной ошиновкой колес задней оси, доработанными передней и задней подвеской и рулевым управлением, дисковыми тормозами сзади, а также модернизированной рамой.

Длина рамы увеличена, а сама конструкция усилена, что позволило создать длиннобазную версию — выросла как колесная база автомобиля, так и его задний свес. Кузов объемом более 16 кубометров вмещает 8 стандартных палет.

Технически «Полуторка» не поменялась и не отличается от УАЗ «Профи». Новый автомобиль получил 150-сильный бензиновый двигатель ЗМЗ и 5-ступенчатую механическую коробку передач. Доступна заводская газовая версия на пропане. При этом полный привод с двускатной ошиновкой не сочетается — «Полуторка» может быть только заднеприводной, а после ее выхода стандартный «Профи» останется только полноприводным.

В салоне УАЗ «Профи Полуторка» появились сиденья с обогревом от внедорожника УАЗ Patriot, новая мультимедийная система, кондиционер, круиз-контроль, обогреваемые зеркала заднего вида и лобовое стекло.

В продаже новинка появится в 2021 году. Стандартный УАЗ «Профи Полуторка» будет стоить от 980 тыс. руб, а удлиненная версия — от 1 млн руб. Напомним, премьера базового УАЗ «Профи» состоялась в 2017 году.