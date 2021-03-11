Минкульт отказался создавать музей-заповедник на всей территории Охтинского мыса

Министерство культуры прислало официальный ответ депутату петербургского ЗакСа Борису Вишневскому на его просьбу распространить границы музея-заповедника с 15% на всю территорию Охтинского мыса. Ведомство сообщило, что основания для пересмотра ранее принятого решения отсутствуют.

Копию ответа депутат опубликовал на странице в Facebook. «Минкульт отвечает мне старыми, старыми сказками про то, что решение о включении (только 15% территории мыса – Б.В.) в Реестр ОКН принято по результатам рассмотрения государственной историко-культурной экспертизы (все та же, на мой взгляд, липовая экспертиза Ситдикова)», — заявил господин Вишневский. Он отметил, что собирается предоставить вице-губернатору Борису Пиотровскому материалы по созданию музея и сохранению памятников Охтинского мыса, которые готовили Олег Иоаннисян, Святослав Гайкович и другие археологи.

Подробнее о текущих проблемах создания Охтинского музея-заповедника — в материале “Ъ-СПб” "Охтинский мыс уперся в правовые основания"