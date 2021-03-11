«Салават Юлаев» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

Шайбы у «Салавата Юлаева» забросили: Хартикайнен (11-я минута), Маннинен (26) и Гранлунд (60). У «Трактора» — Полыгалов (33) и Авцин (51).

В следующий раз «Салават Юлаев» сыграет с казанским «Ак Барсом». В четвертьфинал ранее также вышли московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, ярославский «Локомотив» и омский «Авангард».