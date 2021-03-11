Петербургский «Водоканал» полностью рассчитался по своим векселям

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 9 марта погасил последние два векселя из выданных до марта 2019 года. Финансовое состояние предприятия оценивается как стабильное.

Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала». Напомним, в 2018 году предприятие находилось в предбанкротном состоянии, из-за чего по поручению губернатора Александра Беглова «Водоканал» начал процесс финансового оздоровления. В течение двух лет, как отмечается в сообщении, предприятие «проводило непрерывную работу по исключению неэффективных операционных затрат, одновременно снижая долговую нагрузку, но сохраняя объем капитальных затрат». Кредитный портфель за указанный срок удалось снизить на 98,9%, в настоящий момент «Водоканал» полностью рассчитался по валютным кредитам.

Отмечается, что дальнейший выпуск векселей не планируется.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что в отношении директора филиала петербургского «Водоканала» возбуждено три уголовных дела по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.