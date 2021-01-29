Директора филиала «Водоканала Петербурга» подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Директор филиала Центра реализации инвестиционных программ — ГУП «Водоканал СПб» Максим Кузнецов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает «Фонтанка.ру», Кузнецов в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года оставлял руководителей подведомственных управлений без премий. Деньги с сотрудников под угрозой увольнения собирал его заместитель. В общей сложности было собрано 5,8 млн рублей.

В отношении топ-менеджера возбуждены три уголовных дела. Кузнецов находится под подпиской. Устанавливаются соучастники преступления.