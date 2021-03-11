В Брюховецком районе благоустроят 80 тыс. кв. м общественных зон

В рамках программы «Жилье и городская среда» на территории Брюховецкого района в 2021 году благоустроят пять общественных пространств общей площадью 80 тыс.кв.м, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Среди территорий, включенных в программу в этом году – участок по улице Ленина в районе школы №20 и зона у ДК им. И.И. Буренкова в станице Брюховецкой. Также будет приведена в порядок парковая зона у дома культуры станицы Новоджерелиевской. Здесь запланировано обновление тротуарной плитки, установка малых архитектурных форм, уличных тренажеров и освещения, высадка деревьев и кустарников. Также в текущем году благоустроят общественные территории в станице Переясловской и селе Свободном. В выборе пространств, приоритетных для благоустройства, принимали участие жители муниципалитетов в формате онлайн-голосования за представленные проекты.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в 2021 году по программе «Жилье и городская среда» в Краснодаре благоустроят четыре зеленых зоны. На эти цели будет выделено 393,1 млн руб., 164 млн руб. из них потратят на обновление парка «Сосновый». Общая площадь территории, которую приведут в порядок, составит 7 га.

Ольга Логинова