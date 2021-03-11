Дмитрий Миронов: льготная ипотека улучшает демографию Ярославской области

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов считает, что продление программы льготной ипотеки окажет положительное влияние на развитие жилищного строительства и на улучшение демографической ситуации в регионе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу региона.

Губернатор отметил, что льготная ипотека оказывает заметное влияние на строительный рынок Ярославской области. По его словам, за 2020 год при помощи ипотеки в регионе более 37 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия.

«В условиях распространения коронавируса именно льготная ипотека стала хорошей поддержкой для строительной отрасли, поскольку ориентирована на первичный рынок. Так, доля индустриального жилищного строительства в регионе выросла на 5%. Продление этой антикризисной меры - хорошее подспорье для развития жилищного строительства и улучшения демографической ситуации в нашем регионе»,— цитируют «РИА Новости» господина Миронова.

Глава региона рассказал, что в области за прошлый год было выдано более 13 тыс. ипотечных кредитов, что на 30% выше уровня 2019 года. А объем ипотечных кредитов увеличился на 43%, составив в общей сумме около 26 млрд руб. Дмитрий Миронов отметил, что, в том числе, благодаря ипотеке, в регионе план по вводу жилья в 2020 году выполнен на 101%. Всего сдано 726 тыс. кв. м. жилья.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что Ярославская область входит в число 24 регионов России, в которых, по мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, можно продлить без негативных эффектов программу антикризисной льготной ипотеки.

Антон Антонов