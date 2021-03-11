В Ярославской области могут продлить льготную ипотеку

Ярославская область входит в число 24 регионов России, в которых можно продлить без негативных эффектов программу антикризисной льготной ипотеки, сообщила накануне в интервью газете «Известия» глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить»,— отметила госпожа Набиуллина.

По мнению главы ЦБ, в других регионах, не входящих в список 24, льготную ипотеку нужно свернуть.

Правительством России в рамках антикризисных мер весной 2020 года была запущена программа льготной ипотеки под 6,5%. Эксперты ярославского отделения Банка России отмечают, что льготная ипотека стала локомотивом роста ипотечного портфеля в Ярославской области. Она выполняет сразу две важные задачи - это поддержка строительной области в регионе и создание доступных условий по ипотечным кредитам для его жителей.

По данным Ярославского отделения Банка России, в 2020 году жителям региона выдано более 13,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 25,8 млрд руб. Данный показатель на 30% выше уровня 2019 года.

Антон Антонов