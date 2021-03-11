Компания Volkswagen привезет в Россию кроссовер Taos, который станет самым компактным автомобилем этого класса в российской линейке марки, сообщает «Автостат».

Под аналогичным именем в Северной и Южной Америке и Китае представлен свой вариант кроссовера, но версия для России должна отличаться от уже существующих Taos дизайном, оснащением и доступными агрегатами.

На российском рынке новый кроссовер Volkswagen получит два бензиновых мотора: атмосферный 110-сильный с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробками передач и передним приводом или с турбированным 150-сильным с 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом или 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG и полным приводом.

Для российского Taos будут доступны три комплектации — Respect, Status и Exclusive — и лимитированная спецверсия Joy! Кроссовер получит широкий перечень оборудования и также станет первой моделью Volkswagen в России с новой мультимедийной системой.

Сроки начала продаж и стоимость Volkswagen Taos на российском рынке пока не названы. Ожидается, что модель дебютирует до конца 2021 года.