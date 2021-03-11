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Фото: Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора

Липецкие следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Усмань

Управление СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело по факту загрязнения реки Усмань, повлекшем гибель биоресурсов, что квалифицировано как нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации сельскохозяйственных и иных объектов (ст. 246 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). В СКР уточнили, что это сделано «с целью объективного расследования и проведения необходимых судебных экспертиз, возможных в рамках уголовного судопроизводства».

Напомним, что гибель рыбы в Усмани обнаружили в конце прошлого года инспекторы Воронежского заповедника. Они обратились в природоохранную прокуратуру. Ведомство направило органам экологического надзора требования о проведении проверок липецкого водоканала и тепличного комплекса «Овощи Черноземья». 27 января Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора установило, что «Липецкоблводоканал» сбрасывал в реку стоки с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. А 26 января управление экологии и природных ресурсов Липецкой области обнаружило, что «Овощи Черноземья» не использовали оборудование для чистки производственных стоков и загрязняли ими реку. В конце февраля прокуратура Липецкой области передала в следственные органы материалы проверки по фактам загрязнения реки Усмань. Сумма ущерба следствием пока не установлена, но заповедник в декабре насчитал 111,8 млн руб. вреда только от гибели рыбы.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова


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