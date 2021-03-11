«Унизительно для сверхдержавы»

Много критических разногласий — так в Кремле прокомментировали состояние российско-американских отношений. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, между странами есть контакты по дипломатическим каналам, однако какие-либо подробности он сообщить отказался. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что отношения с Москвой — не приоритет для администрации Джо Байдена.

В отношениях России и США возникла пауза, точнее, образовался некий вакуум, который стал настораживать. Нет, конечно, нельзя утверждать, что совсем ничего не происходит. Есть и взаимные обвинения, и упреки. Ввели дежурные санкции, каждый день грозят новыми мерами по «Северному потоку-2» и даже обещают ответить на кибератаки. По-прежнему на слуху заявления о дестабилизирующей роли России в мире и ответные — относительно морального и иного разложения Соединенных Штатов, их двойных стандартов и смерти американской демократии.

Все эти сентенции относятся к разряду дежурных — это привычное сотрясание воздуха. Таковы сегодня реалии наших отношений. Хотя вроде бы пришел новый президент, однако никаких подвижек в отношении России не наблюдается. Дональд Трамп обещал с Владимиром Путиным поладить и даже встречался. И госсекретарь к нам ездил, и помощник по нацбезопасности. А здесь мы видим полную неопределенность, которая, как известно, порой намного хуже, чем реальность, пусть даже самая страшная.

Сложившуюся ситуацию попросили прокомментировать Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента был краток: контакты Москвы и Вашингтона идут по дипломатическим каналам, они непростые, есть серьезные разногласия. Какие именно, непонятно. Можно было бы предположить новую тактику партнеров — измотать ожиданием, заставить нервничать и совершать необдуманные поступки. Любой официальный российский чиновник с гневом это утверждение опровергнет. Мы динамично развиваемся, и загнивающий Запад нас решительно не волнует.

Между тем стоит обратить внимание на слова претендента на пост главы ЦРУ Уильяма Бернса. Его, кстати говоря, так и не утвердили. По какой же причине? Да, из-за «Северного потока-2». Республиканцы хотят продолжить дело Трампа и требуют жестких санкций. А в этом, кстати говоря, у новой администрации тоже нет никакой определенности — одни лишь слова.

Так вот, Бернс, выступая в Сенате, назвал Россию слабеющей державой. Она, конечно, несет в себе опасность, но куда страшнее агрессивно развивающийся Китай — именно это направление и должно быть для Америки приоритетом. Сказано — сделано. И вот здесь есть подвижки: анонсирована высокая встреча на Аляске, которую Госсекретарь Энтони Блинкен назвал стратегическим диалогом. С нами ничего подобного не наблюдается. Также США нужно налаживать отношения с ближайшими европейскими союзниками.

А Россия, получается, подождет. Придется постоять в очереди.

Немного унизительно для сверхдержавы, пусть и бывшей. Однако, несмотря ни на что, ясность все равно нужна ясность. Чего они там еще выкинут? Нам же необходимо планировать внешнюю и внутреннюю политику. Мы еще часть общего мира. А с другой стороны, почему бы самим не взять инициативу в свои руки? Ошеломить партнера перспективными предложениями в духе разрядки международной напряженности. Ничего подобного мы не видим. Здесь видится скорее другой путь — поддеть партнеров и как-то спровоцировать. Например, «бомбардировками» собственного Воронежа — привычным способом.