«Картошка» для снятия стресса Интерес к мармеладу, завтраки как в отеле и другие тренды в питании

Последний год пандемия формирует практически все тенденции на рынке. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, что случилось актуального в индустрии питания в этом году: эксперименты на кухне, срывы по сладкому, домашние заготовки и вместе с тем повышенное внимание к здоровью.

Еда для расслабления

С пандемией закончилась эпоха энергетических напитков — повышение уровня адреналина оказалось ни к чему в такое беспокойное время. На рынке появляется все больше продуктов, подходящих, как раз наоборот, для снятия стресса, а не его нагнетания. Основной их ингредиент — магний. Например, новый напиток Driftwell с магнием и аминокислотами выпустила компания PepsiCo. Появляются специальный шоколад Goodnight с магнием в составе, который нужно есть перед сном, и низкокалорийное мороженое Nightfood с витаминами.

Полезные напитки и закуски

Поддержание здоровья и укрепление иммунитета — вот что сегодня волнует людей. Никаких диет, а только здоровое сбалансированное питание: цельнозерновые продукты, овощи и особенно источники пребиотиков, то есть кефир, квашеная капуста, кимчи и прочее. Среди напитков вот уже несколько лет все еще актуальна комбуча, а среди закусок растет спрос на полезные снэки, овощные чипсы и сушеную водоросль келпу, которую добавляют в салаты и супы.

Интерес к сладостям

Спрос на сладкое понятен: это самый простой и быстрый способ снятия стресса. По данным крупнейшего онлайн-ритейлера в России Wildberries, лидером заказов с апреля по июнь был шоколад. «Cладкое — это эмоции, исключительно положительные. Спрос на сладости во время пандемии вырос в разы! По моим личным наблюдениям, особой популярностью пользуется мармелад "сладкие мышки" и ''пицца''. Также всем полюбилась японская сладость Pocky с различными вкусами»,— говорит Гузель Джарулаева, инфлюенсер, основательница сети магазинов сладостей «Брат Мармелад».

Вырос спрос на шоколад и конфеты — например, по статистике компании Mondelez (Alpen Gold, Milka, Oreo, Picnic и прочее) уже в апреле мировые продажи выросли на 25%.

Фото: Getty Images

Однако не со всеми шоколадными сегментами все так радужно. «Спрос не вырос, а, наоборот, очень сильно снизился с началом карантина. Из-за закрытых границ Patrick Roger потерял всех иностранных клиентов среди туристов. Оборот падал максимально до 60% в марте прошлого года. Сейчас ситуация выравнивается, хотя во Франции многие до сих пор работают из дома, а привычка покупать еду, в том числе шоколад, онлайн только формируется»,— говорит шоколатье Патрик Роже.

Виртуальные кулинарные классы

За этот год многие точно улучшили свои кулинарные навыки. По крайней мере банановые кексы и хлеб много кто освоил, судя по статистике: в одном только Instagram почти 2 млн фото по хештегу #bananabread.

Будут востребованы в 2021 году и уроки в Zoom от кулинарных школ и шеф-поваров — эпоха онлайн-образования разворачивается на наших глазах.

«Мы изначально создавались как онлайн-школа, то есть по подписке можно приобрести видеоуроки. Когда наступил карантин, то мы открыли бесплатный доступ к этим урокам на пару месяцев — это сломало сайт. У нас было по 40 тыс. просмотров в неделю. Уже в апреле мы стали развивать live-уроки в Zoom, проводили курсы и мастер-классы. Рост продолжается, и демография расширяется — например, на одном уроке были люди из 17 разных городов и стран»,— говорит Юлия Митрович, соосновательница кулинарной школы Novikov School. Эксперт отмечает, что самые популярные темы — это завтраки, блюда за 20 минут и все, что связано с советским кондитерским искусством: медовики, пирожное «Картошка» и прочее.

Консервы

Соленья, консервированные заготовки для супов и горячего, варенье, все виды закусок вроде баклажанной икры и лечо — в этом году усилится интерес к любым домашним блюдам с длительным хранением. «В США набирает популярность планирование домашнего меню на неделю. Люди попробовали питаться дома и поняли, что это полезнее, чем в ресторанах»,— отмечает Гузель Джарулаева.

Фото: Getty Images

Кстати, по данным американской компании, занимающейся доставкой продуктов Instacart, люди делают и заготовки домашних соусов в том числе.

Завтрак как праздник

Самый главный прием пищи становится еще более значимым! С завтрака начинается день, поэтому он должен быть максимально функциональным, разнообразным и инстаграмно-красивым. И в то время как огромная часть населения земли продолжает работать из дома, растет интерес и к различным техникам заваривания кофе: от турки и гейзерной кофемашины до самого инстаграмного тренда — кофе в воронке (почти миллион фото по хештегу #v60).

Все веганское

Грибной фарш, растительное молоко и «мясные» овощи и фрукты — на рынке появляется все больше замен мясу. Ветчину делают из копченого арбуза, а свинину — из тушеной банановой кожуры — и таких примеров становится все больше. На укрепление веганского тренда сильно повлияла пандемия: Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что многие новые вирусы (коронавирус в том числе) возникают от животных.

Наконец, объявил о запуске веганских бургеров McDonalds: в этом году сеть начнет тестирование новой линейки продуктов McPlant, разработанной вместе с компанией Beyond Meat.

Дарья Богомолова