«Мы прогнозируем высокий спрос на кредиты для бизнеса под 3%»

Почему повысили процентную ставку по программе льготного кредитования МСБ? Кто может получить эти кредиты? Насколько велик спрос на подобные кредиты? И какое участие в программе принимает Промсвязьбанк? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов в рамках программы «Цели и средства» обсудил со старшим вице-президентом, директором дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александром Чернощекиным.

— Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса пролонгирована, какое участие в этом принимает ПСБ, какие изменения произошли и какова сейчас конъюнктура на рынке в целом?

— Я бы сказал, что это скорее новая часть программы, новый этап льготного кредитования по новому постановлению правительства №279. Оно было выпущено 27 февраля, с 9 марта вступает в силу, и начинают выдаваться льготные кредиты. По сути, государство продолжает последовательно поддерживать малый бизнес в период нестабильности и позволяет кредитоваться по достаточно низким ставкам, в частности, ставка по этой программе сейчас составляет 3%.

— До этого было 2%, как вы думаете, почему повысили?

— Во-первых, инфляция не стоит на месте. Во-вторых, предыдущая программа по постановлению №696 стартовала в мае прошлого года – это был жесткий локдаун, деловая активность была фактически остановлена, бизнес необходимо было поддерживать, предлагая кредиты по более низким ставкам. Я напомню, что 2% по той программе все равно полностью компенсировались государством, и бизнесу фактически при сохранении занятости ничего платить было не нужно. По этой программе затраты предусматриваются как раз в размере ставки 3%, но сейчас на рынке и ситуация другая, действует очень мягкий вариант ограничений, связанных с предпринимательской деятельностью. Естественно, он варьируется от региона к региону, но, по сути, у бизнеса гораздо больше возможностей сейчас самостоятельно зарабатывать деньги, и программа нацелена именно на поддержание этой работы, на ее развитие, а также на сохранение занятости в малом бизнесе.

— Насколько, с вашей точки зрения, велик спрос на подобные кредиты со стороны малого и среднего бизнеса?

— Мы прогнозируем достаточно высокий спрос, но, очевидно, он будет несколько меньше, чем на предыдущую в силу того, что часть предпринимателей работает самостоятельно и не всем нужны кредиты. В связи с более мягким режимом ограничений, действующим сейчас, под эту программу подпадет меньше бизнесов, так как в постановлении правительства сокращено количество ОКВЭДов, на которых рассчитана эта программа.

— А кто может получить эти кредиты, как быстро, насколько это сложно, какие параметры у вас?

— Что касается тех, кто может получить, — это все те предприятия, которые участвовали в предыдущей программе поддержки по постановлению №696, соответственно, если они привлекали льготные кредиты по этому постановлению, они могут рассчитывать на получение нового кредита. Основным условием является соответствие тем ОКВЭД, которые перечислены в постановлении правительства, и их можно будет посмотреть на сайте банка. Предприятиям также необходимо будет поддерживать списочную численность на уровне 90% от той, которая была на момент получения этого кредита. Что касается порядка получения, конкретно в нашем банке для этого необходимо всего два документа — выписка с расчетного счета и согласие на запрос данных в БКИ. У нас процесс автоматизирован, поэтому мы за один рабочий день примем решение и готовы будем выдавать кредит.