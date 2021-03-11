Суд отменил приговор бывшему замглавы Истринского района

Мособлсуд отменил приговор бывшему заместителю главы администрации Истринского района Московской области Владимиру Штейну, которого в декабре 2020 года приговорили к 4,5 года колонии общего режима за злоупотребление полномочиями с ущербом государству в размере 28 млн руб. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе суда.

По версии обвинения, в 2015 году Владимир Штейн злоупотребил полномочиями куратора имущественно-земельных отношений администрации Истринского района, подписав четыре акта согласования границ земельных участков общей площадью более 6 га. По мнению следствия, чиновник знал, что свидетельства пайщиков бывшего совхоза АОЗТ «Победа» на данную землю к тому моменту не имели юридической силы. Владимир Штейн был осужден по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

«Приговор Истринского городского суда Московской области в отношении Штейна В. В. отменен, уголовное дело направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе суда. Апелляционные жалобы осужденного, адвокатов удовлетворены частично. Мера пресечения Штейну В. В. в виде заключения под стражей изменена на подписку о невыезде»,— приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда. Доводы для пересмотра судебного решения не приводятся.