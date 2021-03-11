Facebook добавил монетизацию в Stories

Американская корпорация Facebook объявила, что теперь пользователи смогут зарабатывать на Stories («историях»). В компании добавили возможность прикреплять к видео рекламные стикеры, с которых пользователи потом смогут получать отчисления.

Функция запущена в тестовом и ограниченном режиме, однако Facebook собирается постепенно расширять количество пользователей, которым доступна новая возможность. В конце концов любые пользователи смогут зарабатывать на «историях».

Также в компании добавили возможность транслировать рекламу на видео длительностью от одной минуты (ранее такая возможность была у видео от трех минут). В одноминутных видео можно будет демонстрировать рекламные блоки по 30 секунд, в видео от 3 минут — по 45 секунд. Кроме того, Facebook инвестирует $7 млн в развитие внутренней валюты под названием «звезды», которая также позволяет монетизировать трансляции.

Евгений Федуненко