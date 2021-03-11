Эксперты подсчитали затраты на установку кровельных систем антиобледенения в Петербурге

В Санкт-Петербурге около 12 тыс. многоквартирных домов не оборудовано системами антиобледенения кровель. На их установку потребуется не менее 12 млрд рублей.

Такие данные приводятся в пост-релизе круглого стола «Не топорные решения: как победить снег и лед в Петербурге». Цифру в 12 млрд рублей озвучил генеральный директор компании «Теплокарбон» Ильи Зинченко. В эту сумму входят подготовительные мероприятия, установка греющих элементов, снегозадержателей, водоотвода от водосточной трубы до ливневой канализации и заключение сервисного контракта с обслуживающей компанией. По словам начальника отдела эксплуатации и инженерного обеспечения технического управления Жилищного комитета Александра Петухова, установка таких систем хоть и не снимет с управляющих компаний обязанность уборки кровель от снега, но существенно сэкономит им время.

Господин Петухов также подчеркнул, что в городских СМИ необходимо проводить информационную кампанию, чтобы разъяснять горожанам выгоду от установки антиобледенительных систем, поскольку решение о таких работах должны принимать сами собственники многоквартирных домов. «К примеру, в 2020 году в рамках капремонта предлагалось оборудовать кровли нагревающими элементами там, где это необходимо. Но из 50 адресов решение об установке приняли лишь 15», — отметил он.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге ввели усиленный режим по контролю за уборкой крыш и фасадов нежилых зданий.