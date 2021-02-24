В Петербурге введен усиленный режим контроля за уборкой крыш

Государственная административно-техническая инспекция правительства Санкт-Петербурга объявила о переходе на усиленный режим по контролю за уборкой крыш и фасадов нежилых зданий. Это связано с ухудшившимися погодными условиями.

О введении усиленного режима ГАТИ сообщило на своем официальном сайте. Подчеркивается, что в первую очередь ведомство будет проверять объекты, по уборке которых имелись замечания в 2018-2019 годах. За нарушения порядка зимней уборки собственникам зданий грозят административные штрафы от 100 тысяч до 1 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что ГАТИ за последнюю неделю января выписала штрафов почти на 9 млн рублей.