«АльфаСтрахование» выявила более 1,5 тыс. случаев страхового мошенничества на Юге России за прошедший год Служба экономической безопасности Южного регионального центра «АльфаСтрахование» выявила более 1 670 случаев страхового мошенничества за 2020 г. Почти половина из них приходится на Краснодарский край и Адыгею.

В результате активной деятельности компании по предотвращению случаев мошенничества в регионе было возбуждено более 60 уголовных дел с совокупной суммой ущерба свыше 34 млн руб. Почти половина всех событий (49%) приходятся на Кубань и Адыгею.

Для сравнения, в 2019 г. в регионе было выявлено более 2 тыс. случаев страхового мошенничества, по итогу которых возбуждено более 70 уголовных дел с суммой ущерба свыше 59,5 млн руб. Тогда на Кубань и Адыгею пришлось 54% случаев.

«Существенное снижение количества преступлений в 2020 г. было связано с локдауном и самоизоляцией на фоне пандемии коронавируса, которые снизили возможность передвижения как между регионами, так и внутри городов. Например, в Краснодарском крае в прошлом году несколько месяцев был жесткий карантин с запретом на передвижение между муниципалитетами. В этот период мошенникам было затруднительно вести свою деятельность», – говорит Виталий Мальцев, руководитель управления экономической безопасности Южного регионального центра «АльфаСтрахование»