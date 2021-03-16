«Планета детства» вышла на новую орбиту

Фото: Сергей Пенкин

Здание с белоснежными колоннами в центре Воронежа, принадлежавшее в XIX веке купцу Клочкову, пережило многих хозяев. Ирина Котанова, основатель детских садов под общим названием «Планета детства», арендовала этот старинный особняк под свой новый проект.

Пространство комфорта

«Все мы родом из детства», – сказал однажды известный писатель, автор «Маленького принца», Антуан де Сент-Экзюпери. То, что закладывается в детстве, в течение всей жизни или приводит к проблемам общения, принятия решений, или дает возможности для роста и внутренней гармонии. Осознав это на своем родительском опыте, а у меня трое сыновей, я, не будучи педагогом по профессии, захотела создать детский сад, где мы сможем вместе с родителями формировать основу для будущих возможностей наших детей», - рассказывает Ирина Котанова.

Основатель детских садов «Планета детства» Ирина Котанова

Судя по тому, что ее детский ясли-сад на улице Революции 1905 года заполнен полностью, а желающих отдать своего ребенка именно в «Планету детства» становится все больше, выбранная концепция весьма актуальна. Пришлось расширяться. Аренду особняка на Пушкинской Ирина считает «большой удачей», поскольку он полностью отвечает заветной мечте: открыть ясли-сад в отдельном здании без соседей, которые не всегда благожелательно реагируют на шумливых детей. Двухэтажное здание площадью 550 квадратных метров позволило реализовать самые смелые задумки. Здесь высокие потолки, много света и воздуха, достаточно просторные помещения. Это дало возможность сделать в каждой группе спальню, игровую комнату, выделить территорию для двух столовых – старшие и младшие группы питаются раздельно, отведены комнаты для творческих студий. Особая гордость - отгороженный участок для прогулок во внутреннем дворике.

В каждой группе на 10-12 детей воспитатель и няня. Всего здесь 5 возрастных групп в полном соответствии с муниципальными стандартами, что позволяет гармонично развиваться детям именно со своими сверстниками. В некоторых частных детсадах, где в силу малочисленности вынуждены формировать разновозрастные группы, у младших нередко формируется комплекс неполноценности, когда они не могут понять, почему у них не получается то, что легко дается более старшим. В ясельной группе самой младшей девочке – всего 11 месяцев и она, по наблюдению воспитательницы, благодаря коллективу гораздо быстрее усваивает новые навыки самостоятельности.

От рождения до школы

«Наши образовательные и развивающие программы нацелены на то, чтобы в каждом ребенке увидеть «искру божью» – заложенный талант, и раскрывать его», - объясняет Ирина. Поэтому в «Планете детства» помимо занятий по развитию речи, артикуляционной гимнастики, математики, логики, опытно-экспериментальной деятельности, которые ведут штатные педагоги, есть шахматная школа, студия балета, йоги, театра, музыкальная и изо студии, уроки тестопластики, в ближайшее время откроется студия, где дети старших групп сами будут создавать мультфильмы. Этот блок творчества по интересам и развитию природного дара ведут приходящие педагоги, имеющие свои апробированные авторские программы. С детьми обязательно занимается логопед.

То, что все занятия проходят в игровой форме, позволяет детям при таком обилии информации не уставать и легко усваивать материал. Взяв за основу программу «От рождения до школы», в «Планете детства» используют лучшее из разных педагогических методик. Такой микс вполне оправдан, как показала успешность выпускников этого детского сада в школе: первые птенцы, улетевшие с «Планеты детства», учатся сейчас уже во втором классе.