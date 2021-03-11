Антимонопольщики подозревают «Липецкэнерго» в нарушении конкуренции

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Липецкой области возбудило дело о нарушении конкуренции из-за неправомерных действий филиала ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» при проведении проверки состояния прибора учета. Об этом сообщили в пресс-службе управления. Поводом стало «обращение хозяйствующего субъекта», пояснили в региональном УФАС, в счет которого за электроэнергию за декабрь 2020 года была включена стоимость безучетного потребления на сумму более 46 млн руб.

Согласно имеющейся у ведомства информации, в действиях электросетевой компании по составлению акта проверки прибора учета, а также акта о неучтенном потреблении электроэнергии содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства: по мнению заявителя, эти действия совершены «с превышением предоставленных полномочий и ущемляют его интересы в сфере предпринимательской деятельности». О какой именно компании идет речь, не сообщается. Первое заседание комиссии назначено на 23 марта.

Отметим, что на прошлой неделе липецкие предприниматели в ходе круглого стола обвинили местных энергетиков в разорении неправомерными штрафами. Они считают, что массовые проверки сотрудниками МРСК счетчиков привели к росту необоснованных штрафов за неучтенную электроэнергию в течение года с 30 до 330 млн руб., а за этим последовал ряд банкротств. Сейчас суды рассматривают споры на сумму свыше 387 млн руб.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова