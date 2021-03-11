Отдых оказался смертельным

В Алтайском крае завершено расследование дела о гибели четырех туристов на базе отдыха «Глобус» в июле 2020 года. Обвиняемым по нему проходит владелец турбазы 59-летний Виктор Королев, которому инкриминируется статья Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, из-за перебоев в электроснабжении он установил в подсобном помещении гостевого дома бензиновый генератор. В результате токсичные выхлопы просочились в номер, где остановилась супружеская пара с двумя несовершеннолетними детьми, все они задохнулись. Виктор Королев, которому грозит 10-летний срок, отказался давать показания.

Управление Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении владельца турбазы «Глобус», где погибла семья отдыхающих. Об этом сообщила официальный представитель управления Людмила Рязанцева.

Инцидент на турбазе «Глобус», расположенной рядом с озером Ая, произошел 26 июля прошлого года. Из-за непогоды на территории базы упали несколько деревьев, которые повредили провода, обесточив ряд корпусов. В один из них едва успела заселиться семья Кременских из Барнаула — Иосиф Кременских, работавший в управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края, его супруга Оксана Кременских, их 16-летний сын и 10-летняя дочь.

Двухкомнатный номер, находящийся на втором этаже, они оплатили на пять дней вперед. Поскольку гости могли отказаться жить в номере без света и потребовать деньги обратно, владелец базы Виктор Королев, указывается в деле, установил в подсобке бензиновый генератор. При этом он плотно закрыл дверь служебного помещения.

Скопившиеся в подсобке выхлопные газы стали просачиваться в расположенный сверху номер Кременских. Все члены семьи погибли от острого отравления оксидом углерода.

Другие гости базы в течение нескольких дней жаловались на неприятный запах из номера, где проживала семья Кременских. Однако тела погибших были обнаружены только спустя пять дней, после того, как закончился срок оплаты за номер, и персонал турбазы вынужден был вскрыть дверь. Супруги Кременских и их дочь лежали в своих кроватях, сын-подросток — на полу. По предварительным данным, видимых следов насильственной смерти на телах не обнаружено.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Виктору Королеву, который приобрел базу отдыха в 2016 году, предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших смерть двух и более человек), за что ему грозит до десяти лет лишения свободы.

После ЧП, рассказали в прокуратуре региона, Виктор Королев вывез с территории базы генератор и попытался его спрятать в Республике Алтай.

По решению суда Виктора Королева взяли под стражу. После трех месяцев в СИЗО суд смягчил ему меру пресечения, поместив под домашний арест. В счет будущих исков наследников семьи Кременских следователи добились ареста имущества обвиняемого стоимостью более 15 млн руб. В опись попали земельный участок площадью 5,7 тыс. кв. м, нежилое здание площадью 503 кв. м в поселке Катунь и денежная сумма в 1,1 млн руб. В управлении СКР отметили, что владелец турбазы не стал высказывать свое отношение к обвинению и отказался давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Константин Воронов, Новосибирск