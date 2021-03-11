В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в пособничестве террористам

23-летний уроженец Республики Дагестан был задержан в Невском районе Петербурга сотрудниками ФСБ. Он подозревается в намерении примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

Об этом сообщил телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчину задержали в квартире на улице Коллонтай. Установлено, что подозреваемый ранее вел переписку с предполагаемым вербовщиком террористов в одном из мессенджеров, а 1 марта приобрел билет на самолет из Москвы в Стамбул. При обыске у него изъяли средства связи и электронные носители.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный взят под арест.

Ранее “Ъ-СПб” писал о приговоре вербовщику террористов за склонение двух иностранных граждан к отъезду в зону боевых действий в Сирии.