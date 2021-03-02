Вербовщика террористов приговорили к 5,5 годам заключения в Петербурге

Коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорила Исфандиера Акрамова к 5,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Как установил суд, Акрамов пытался склонить двух граждан Таджикистана уехать в Сирию и вступить в «Исламское государство» (организация запрещена в Российской Федерации). Уточняется, что вербовщик был задержан оперативниками ФСБ совместно с сотрудниками главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как писал “Ъ-СПб”, ранее ФСБ в ходе спецоперации задержала участников запрещенной в РФ террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».