Отсидевший 17 лет за разбой и убийство вор в законе через суд добивается от МВД выдачи паспорта

Первый кассационный суд общей юрисдикции принял к производству жалобу вора в законе Тенгиза Гигиберии на решения нижестоящих инстанций, отказавших ему в выдаче нового паспорта, следует из картотеки дел. Следующее заседание по рассмотрению дела отсидевшего 17 лет за убийство и разбой и обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии назначено на 26 марта.

В своей жалобе 46-летний Тенгиз Гигиберия по кличке Тенго Потийский просит отменить решение Елецкого горсуда Липецкой области, который признал законным отказ местного отделения МВД в выдаче осужденному нового паспорта. С 2017 года он отбывает наказание в местной колонии по приговору Пресненского райсуда Москвы, который в 2005-м признал его виновным в краже и разбое с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 162 УК РФ), а также в убийстве и хранении оружия (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ). Во время отбывания наказания в других регионах органы ФСИН утратили его паспорт. В 2019-м осужденный предпринял попытку его восстановить, однако получил отказ от елецкого МВД. В ходе проверки ведомство установило, что удостоверяющий личность документ был получен им незаконно. Позицию МВД подтвердили суды первой и апелляционной инстанции.

После фактического признания гражданства РФ Тенгиза Гигиберии недействительным липецкое управление Пенсионного фонда РФ через Елецкий горсуд добилось взыскания с него более 617 тыс. руб., выплаченных ему необоснованно в качестве социальной пенсии по инвалидности.

Параллельно попыткам осужденного вернуть себе российский паспорт липецкое управление МВД возбудило в его отношении новое уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Сейчас оно рассматривается в Липецком областном суде. Отсутствие документа не помешало судебному следствию: как пояснили “Ъ” в облсуде, личность обвиняемого была установлена на основании документов ФСИН. Также свою личность и наличие статуса вора в законе подтвердил и сам Тенгиз Гигиберия.

Подробнее о деле Тенго Потийского — в публикации “Ъ” «Вор снял корону в суде».

Сергей Толмачев, Воронеж