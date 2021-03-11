Взвод национальной гвардии Грузии отправился в ЦАР

Двадцать военнослужащих национальной гвардии Грузии, являющейся отдельным видом вооруженных сил страны, отправились специальным рейсом в Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Они примут участие в военно-тренировочной миссии ЕС (EUTM RCA) на военной базе «Укатекс» столицы ЦАР Банги, сообщило Министерство обороны Грузии.

Главная задача грузинских военных — обеспечение безопасности базы, в том числе моторизованное патрулирование и конвоирование. Взвод национальной гвардии будут действовать в зоне ответственности и под эгидой французского контингента, который представляет силы ЕС в ЦАР (EUFOR RCA) на основе резолюции СБ ООН №2134, предоставившей ЕС, в том числе Франции, мандат на осуществление миротворческой миссии в республике.

Кроме руководителей грузинского Минобороны, в проводах военного подразделения принял участие военный атташе Франции в Тбилиси, вице-полковник Дани Пит.

Грузия участвует в различных миротворческих операциях в ЦАР с 2014 года, когда в Африку отправились 156 грузинских солдат и офицеров. В последующем число представителей Грузии в миротворческой миссии часто менялось.

В мае 2016 года, президент Франции Франсуа Олланд, находясь с визитом в Грузии, приветствовал решение местных властей об участии в миссии, которой Париж, как известно, придавал особое значение по историческим причинам. «Эта контрибуция показывает, что может Грузия в рамках ЕС сегодня в качестве партнера, а в будущем — полноправного члена»,— заявил в грузинской столице французский лидер.

Во многом именно в результате учета интересов Парижа в африканском регионе и демонстративной поддержки ее миротворческой миссии Тбилиси смог достичь договоренности о поставках Грузии систем ПВО французского производства.

В 2016 году офис верховного комиссара ООН по делам беженцев распространил заявление, обвинив двух грузинских военнослужащих в сексуальных связях с несовершеннолетними жителями ЦАР, но эти обвинения в результате совместного расследования Минобороны Грузии и ООН не нашли подтверждения.

Георгий Двали, Тбилиси