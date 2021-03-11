Путин призвал увеличить расходы на инфраструктуру

Президент Владимир Путин отметил успехи, которых добилась Россия в экономике в конце 2020 года, несмотря на то, что год «оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны». По словам президента, в четвертом квартале прирост инвестиций в основной капитал составил 1,2%. Он напомнил, что, согласно целям, к 2030 году годовой объем инвестиций в основной капитал должен вырасти на 70% по сравнению с 2020 годом. Глава государства призвал увеличивать на федеральном и региональном уровнях расходы на строительство инфраструктуры.

«Все мы понимаем очевидную вещь: опережающие вложения в инфраструктуру — это залог, прочная база экономического роста, важнейший фактор для улучшения качества жизни наших граждан. И также очевидно, что нам необходимо увеличивать такие расходы на федеральном уровне. Собственно говоря, мы это и делаем. Нужно дать больше возможностей для их наращивания и на уровне регионов»,— сказал господин Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Президент также сказал, что:

правительство завершает работу над программой дополнительного финансирования региональной инфраструктуры, этот вопрос будет обсуждаться на совещании в апреле;

российским и иностранным инвесторам предложен новый механизм соглашения о защите и поощрении капиталовложений, первое соглашение по новой модели механизма специальных инвестиционных контрактов планируется заключить летом этого года;

механизм компенсации инвестиционного вычета нужно запустить на всей территории страны в этом году;

обеспечить доступ компаний к финансовым ресурсам на реализацию инвестпроектов.

В январе правительство утвердило критерии отбора инфраструктурных проектов, которые оно готово поддержать за счет списания долгов регионам. Стоимость инфраструктурных инициатив должна превышать 50 млн руб., а отбирать их будут по соотношению частных и госвложений.

Подробнее о критериях — в материале “Ъ” «Прощенная инфраструктура».