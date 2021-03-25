Цветки эдельвейса альпийского, смола акации, листья белой лилии, белый жемчуг и шелк — такой романтический букет ингредиентов в разных комбинациях выступает в борьбе за вечную молодость в средствах антивозрастной линии Anne Semonin «Драгоценный жемчуг», или Precious Pearl. Но в центре формулы, конечно, жемчуг. И раскрывается его сила в каждом из трех средств линейки по-разному. «Сияние молодости» состоит из прозрачных жемчужин, которые при нанесении на кожу превращаются в легкий эликсир. Жемчужные кубики льда для мгновенного тонуса и сияния кожи содержат экстракт белого жемчуга. А в составе отшелушивающей маски — порошок из натурального жемчуга. Исследования доказали, что все три средства ускоряют процесс обновления клеток кожи и, как следствие, восстанавливают ее эластичность и сияние. И эликсир, и кубики льда, и маска разглаживают мимические и возрастные морщины и улучшают кровообращение. Это гарантируют специалисты Anne Semonin, бренда с 35-летней историей, основательнице которого доверяла свою красоту Грейс Келли.

Жемчужные кубики льда для мгновенного тонуса и сияния кожи

Фото: Anne Semonin

Котел со студеной водой как средство моментального омоложения известен нам с детства из сказки «Конек-Горбунок», на языке науки это называется криотерапией и сегодня считается очень действенным средством на пути к вечной молодости. А благодаря разработкам ученых компании Anne Semonin омолодиться можно дома и без погружения в чан с ледяной водой. В составе кубиков гиалуроновая кислота, экстракт белого жемчуга, экстракт эдельвейса и протеины шелка — букет очень действенный. Хранить кубики нужно в холодильнике, а перед использованием заморозить, достать из формы и поместить в прилагающийся к ним марлевый мешочек. Применять средство можно утром или вечером после очищения и тонизации просто поглаживая кожу льдом в мешочке. Впитывается жидкость быстро, после чего можно наносить макияж. Кроме того что морозные покалывания освежают и бодрят, они еще и сужают кровеносные сосуды и ускоряют процесс вывода поврежденных клеток, токсинов и шлаков. Отеки уменьшаются или вовсе исчезают. Во время исследований 90% тестировавших кубики женщин признались, что кожа мгновенно засияла, а 81% женщин сообщили, что кожа мгновенно разгладилась.

Эликсир «Сияние молодости»

Фото: Anne Semonin

Клетки листьев белой лилии и лепестков розы вместе с гиалуроновой кислотой и маслом абрикосовых косточек заключены в прозрачные жемчужины, которые рекомендуется наносить на лицо утром перед применением крема, а вечером как самостоятельное средство. По результатам клинических исследований 86% их участников отметили, что после применения эликсира кожа разгладилась, 76% подтвердили, что кожа стала более упругой и увлажненной, а у 67% уменьшилось количество морщин.

Укрепляющая подтягивающая отшелушивающая маска

Фото: Anne Semonin

В салонах Anne Semonin маску используют как один из этапов процедуры «Жемчужная вуаль». Она придает коже сияние и делает ее более эластичной. В составе маски смола акации с сильным лифтинг-эффектом и порошок из натурального жемчуга с арагонитом (кристаллическая форма карбоната кальция) и белком конхиолином (вещество, образующее роговой слой раковины и каркас жемчуга). Порошок и смола в качестве активатора смешиваются и шпателем в течение 30 секунд доводятся до однородного состояния. Состав толстым слоем наносят на чистую сухую кожу лица и шеи, избегая области глаз, бровей, губ и линии роста волос. Застывшую маску можно снять через 15 минут, от подбородка ко лбу. Маска дает очень быстрый и заметный омолаживающий эффект, поэтому ее часто применяют перед важными выходами.

Натела Поцхверия