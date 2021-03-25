Зимние чудеса

Своим названием швейцарская часовая компания Longines обязана местечку Les Longines, что на местном диалекте значит длинные и узкие поля. Основана компания в 1866 году, и с тех пор ее изделия с крылатыми песочными часами на логотипе завоевывали награды на всех конкурсах и смотрах, где им доводилось побывать.

На полях Longines взошло немало ростков часовой индустрии: компания первой запустила наручные часы в серийное производство, первой стала изготовлять часы с корпусом в форме бочонка, в 1960-м выпустила самые тонкие в мире кварцевые часы и побила свой же рекорд в 1979-м; в Longines упорно работали над миниатюризацией механизмов, и за годы существования компании было запатентовано несколько важных изобретений. В конце 2020 года Longines выпустила коллекцию Winter Wonders («Зимние сказки»), посвятив ее полям в окрестностях городка Сент-Имье, какими они предстают зимой, когда долина укрыта белоснежным мерцающим одеялом. Все модели Winter Wonders белого цвета. И это единственное, чем они схожи.

Четырехугольная модель DolceVita имитирует стиль 1920-х годов. Стальной корпус инкрустирован бриллиантами, посеребренный лакированный циферблат с римскими цифрами выполнен в технике flinque. Кварцевый механизм приводит в движение тонкие стальные стрелки синего цвета. Модель на белом кожаном ремешке.

Минималистичные La Grande Classique de Longines продолжают коллекцию 1992 года — кварцевая модель в 29-миллиметровом корпусе из серой стали с белым перламутровым циферблатом с 12 бриллиантовыми часовыми метками дополнена белым кожаным ремешком.

Женственные PrimaLuna получили индикатор фаз Луны, сияние которой стало для команды отправной точкой при работе над дизайном. Потому был выбран перламутровый циферблат с холодным лунным отливом, а в качестве часовых меток используются белые бриллианты. Модель в стальном корпусе диаметром 30,5 мм оснащена кварцевым механизмом, в комплекте — стальной браслет.

Самая спортивная модель коллекции — дайверские Legend Diver Watch с перламутровым циферблатом и ярко-белым вращающимся безелем. Модель создана по мотивам классических дайверских часов 1960-х годов и входит в линейку Heritage, известную всем коллекционерам Longines, поскольку эти часы либо точно повторяют оригинальные модели, либо очень напоминают те, что составляют славное прошлое мануфактуры. Часы Legend Diver Watch в стальном 36-миллиметровом корпусе с белым перламутровым циферблатом и сапфировым стеклом оснащены механизмом с автоподзаводом и дополнены ремешком из глянцевой кожи.

Натела Поцхверия