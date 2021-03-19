Хакеры остались без языка

Если есть в России кладезь экспертных данных в сфере IT, то это, определенно, портал Habr. Эксперты и многие высокотехнологичные компании ведут там блоги для общения и создания репутации, а СМИ — вдохновляются новостными поводами: например, 13 января “Ъ” писал об уязвимости в системе видеонаблюдения РЖД, которую обнаружил пользователь Habr. Но несмотря на хорошую репутацию портала в IT-сообществе, его пользователям тоже свойственно ошибаться.

Так, после взлома российских хакерских форумов (см. «Тенденции») на Habr появилась статья по мотивам поста в блоге американской компании Krebsonsecurity. Пользователь Habr перевел пост с английского, не обратив внимания на предлоги, в результате чего его запись звучала так: «Участники форумов переживают, что их личности могут быть идентифицированы путем сопоставления данных через виртуальную версию Rosetta Stone». Далее автор дал от себя пояснение: «Rosetta Stone — программное обеспечение, которое в своей работе использует комбинации из текста, изображений и звука для изучения иностранного языка через интуитивный подход».

Хакеры переживают, что их идентифицируют через программу для изучения иностранного языка! Новость тянула на сенсацию — скрытые возможности, казалось бы, невинной программы Rosetta Stone делали бессмысленным и существование специалистов по выслеживанию киберпреступников, да и в целом теневого бизнеса по продаже утекших баз данных. Карточки с иностранными словами оказались ширмой для дорожки, ведущей в сердце даркнета.

Но после того как я обратилась к оригинальному тексту и написала его автору, выяснилось, что он в своей статье поэтично сравнивал использование баз данных с Розеттским камнем — частью стелы, найденной в Египте. На нее нанесены одинаковые фразы на трех языках, которые стали для ученых ключом к расшифровке египетских иероглифов. Как пояснил мне автор поста Брайан Кребс, это была игра слов: «Я предполагаю, что базы данных форума могут быть использованы как своего рода виртуальный Розеттский камень для сравнения информации в профилях ведущих членов форума, которые за десять лет его существования, скорее всего, оставили длинный след подсказок».

Автор Habr нашел материал, который пригодился не только мне в подготовке материала, но и некоторым экспертам. Так, одна из компаний прислала комментарий, который вызвал у меня эффект дежавю: это были переведенные на русский язык цитаты экспертов из многострадальной статьи Брайана Кребса.

История в очередной раз напоминает о важности золотого правила журналистики: «проверяй всю информацию в трех источниках» и добавляет к нему новое: «учи английский». Можно через приложение Rosetta Stone.