Петр Ватутин: «Российских блогеров обяжут платить налоги» Сейчас огромные доходы, полученные в основном за счет рекламы на крупных интернет-ресурсах, проходят мимо казны

Минцифры предложило ввести соответствующий налог на доход от рекламы в блогах на YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook и других популярных площадках. В соответствии с инициативой ведомства данные площадки могут стать налоговыми агентами. Обычно блогеры получают доход за рекламу на своих аккаунтах на личный счет, соответственно поток этих поступлений практически не отслеживается.



«Очевидно, что на каком-то этапе развития интернет-предпринимательства интерес государства к этому сегменту должен был усилиться. Это было вопросом времени. Видимо подходящий момент настал, поскольку большое количество популярных и известных блогеров стали хвастаться своими гигантскими доходами, соизмеримыми с заработками известных футболистов или звезд шоу-бизнеса первой величины», — отметил депутат Архангельской Думы Петр Ватутин.

Стоит добавить, что в настоящее время сложно подсчитать объемы средств, которые не дополучает государство. По мнению экспертов, эта цифра легко может достигать десятков миллиардов рублей ежегодно, а то и больше. Не секрет, что более половины всей рекламы сейчас ориентировано на интернет, где основными игроками считаются как раз блогеры с большим количеством подписчиков. Поэтому налогообложение блогосферы сейчас воспринимается своевременной и справедливой мерой.

Данная законодательная инициатива может быть реализована достаточно легко. Для этого необходимо продумать механизм, в соответствии с которым иностранные интернет-платформы должны будут делиться с налоговыми органами информацией о блогерах, являющихся их налогоплательщиками.

Скорее всего, проект изменений будет готов к середине лета 2021 года. Его проработкой будет заниматься сразу несколько ведомств: Минцифры, Минфин, Минэконом и ФНС.