Петербург примет 25-й Международный энергетический конгресс

На совещании под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака, посвященном проведению МЭК-2022, определили площадку для проведения конгресса. Им станет петербургский КВЦ «Экспофорум».

Об этом сообщается на сайте фонда «Росконгресс». Мероприятие пройдет с 24 по 27 октября 2022 года. Как отметил ответственный секретарь Оргкомитета МЭК-2022 Антон Кобяков, в настоящий момент исполнено 25% плана подготовки и проведению конгресса, в том числе проведена подготовка к старту пригласительной кампании.

К участию в МЭК-2022 будут приглашены главы государств, члены национальных правительств, в частности министры энергетики, а также руководители международных организаций, главы компаний топливно-энергетического комплекса.

На «Экспофоруме» в текущем году также пройдет Петербургский международный экономический форум. О том, что ждать от мероприятия – в материале “Ъ-СПб” "Половинчатый ПМЭФ"