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Главой Ростовского района избран Андрей Шатский

Главой Ростовского района Ярославской области стал Андрей Шатский, сообщили в пресс-службе районной администрации. Выборы главы прошли сегодня, 11 марта, на внеочередном заседании думы Ростовского района.

До 3 февраля Андрей Шатский возглавлял Карабихское поселение Ярославского района Ярославской области. Далее был назначен на пост заместителя главы Ростовского района.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что на должность главы Ростовского района Ярославской области претендовали три человека. Кроме Андрея Шатского, свои кандидатуры выставили директор районной транспортно-хозяйственной службы Сергей Субботин и замначальника районного управления по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Вадим Смирнов.

Андрей Шатский имеет награды правительства Ярославской области, министерства обороны РФ, Госдумы России, также он награжден почетным знаком «За заслуги перед Ярославским муниципальным районом».

Дарья Сабаева


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