На должность главы Ростовского района претендуют три человека

На должность главы Ростовского района Ярославской области претендуют три человека, сообщили в администрации района. В пресс-службе администрации Ростовского района рассказали, что нового главу районная дума изберет на следующей неделе. Точная дата заседания пока не определена.

«Кто будет избран, стане известно после заседания думы, которое состоится на следующей неделе. Точной даты пока нет»,— отметили в пресс-службе.

По информации из районной администрации на место главы Ростовского района претендуют нынешний замглавы Андрей Шатский, директор районной транспортно-хозяйственной службы Сергей Субботин и замначальника районного управления по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Вадим Смирнов.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что 4 февраля депутаты районной думы приняли отставку прежнего главы района Сергея Шокина, уволившегося по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Ростовского района был назначен первый замглавы района Ахмет Хадзиев.

Дарья Сабаева