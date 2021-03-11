В Краснодаре фасады приведут к единому стилю по кварталам

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель предлагает утвердить единые стандарты к оформлению фасадов в Краснодаре по кварталам. В качестве пилотных проектов выбраны два участка на улице Ставропольской.

По мнению господина Руппеля, сейчас правила оформления распространяются только на входные группы коммерческих помещений, но для формирования единого стиля стандарт нужно применять как минимум к отдельным кварталам.

«Данный стандарт муниципалитету нужно разработать в течение двух недель», - подчеркнул замглавы региона. В случае положительного опыта практику будут применять во всем регионе.

Кроме того, для предпринимателей планируют разработать инструкцию приведения фасадов зданий в надлежащее состояние с учетом требований законодательства в сфере рекламы и правил благоустройства.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре восстановят фасад Дома кубанской журналистики, расположенного на пересечении улиц Красноармейской и Гоголя.

Наталья Решетняк