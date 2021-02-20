В Белгороде свернули подготовку документации для строительства крематория

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что строительства крематория на территории юго-западного кладбища облцентра «не будет». О причинах этого он рассказал на своих страницах в соцсетях.

«Вчера выехал на место предполагаемого строительства крематория. Убедился: стройка не идет. Даже земельный участок не сформирован — не оформлен. Деньги ни областные, ни муниципальные не выделялись»,— рассказал глава региона. По его словам, жители ближайших кварталов возмущены, «напряжение большое»: «Понятно, почему — рядом с их домами уже находится свалка и кладбище. И любой, даже законный, новый объект со сложным функционалом вызывает отторжение».

Факт прекращения подготовки строительства крематория в этом микрорайоне подтвердил и мэр Юрий Галдун. По его словам, подготовка разрешительной документации свернута.

Олег Мухин