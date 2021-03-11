За время пандемии немцы стали расходовать на 5% больше электроэнергии

В 2020 году немецкие домохозяйства стали расходовать на 5% больше электроэнергии, что соответствует росту в среднем на 162 кВт·ч. Такие данные опубликовал журнал Der Spiegel со ссылкой на подсчеты неправительственной организации co2online. Такой рост объясняется локдаунами, во время которых люди больше времени проводили дома, и распространением дистанционного обучения и работы из дома во время пандемии.

Аналитики co2online изучили более 3,2 тыс. подборок с данными о расходах электроэнергии частных пользователей.

Примерно три четверти домохозяйств в прошлом году потребляли больше электроэнергии, чем годом ранее. В co2online также подсчитали, что при средней цене 31,4 цента за 1 кВт·ч, домохозяйства в среднем потратили на электричество дополнительные €50 за год. По другим данным, представленным Der Spiegel результатам опроса 500 потребителей, проведенного порталом Verivox, домохозяйства в 2020 году дополнительно заплатили за электричество в среднем €112.

Напомним, в прошлом году производство электроэнергии из возобновляемых источников в Европе впервые обогнало ископаемое топливо. Зеленая генерация обеспечила 38,2% всей выработки электроэнергии в ЕС против 37%, произведенных на угольных и газовых станциях. Германия вошла в число лидеров по выработке ветровой и солнечной энергии — 33%.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Европейская энергетика озеленилась».

Яна Рождественская