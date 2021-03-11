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«Россети ФСК ЕЭС» завершила реконструкцию линии электропередачи, участвующей в схеме выдачи мощности Белоярской АЭС

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») модернизировала линию электропередачи 220 кВ «Белоярская АЭС – Мраморная». От работы ЛЭП зависит надежность перетоков электроэнергии из Свердловской в Челябинскую область.


На линии были заменены дефектные опоры на новые 26-метровые железобетонные конструкции, а также поврежденные изоляторы на аналоги из прочного закаленного стекла. Работы проводились без снижения надежности передачи электроэнергии от атомной станции.

Протяженность линии электропередачи 220 кВ «Белоярская АЭС – Мраморная» составляет 142 км. Она участвует в схеме выдачи мощности атомной станции, на которой работают крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.

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