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Сессию Госсовета Татарстана назначили на 18 марта

Президиум Госсовета назначил очередное заседание республиканского парламента на 18 марта.

Как сообщила секретарь Госсовета, депутатам предстоит рассмотреть 24 вопроса, в том числе 11 проектов республиканских законов, 3 законодательные инициативы и два обращения субъектов Российской Федерации, один проект федерального закона.

Среди них проект закона, которым предлагается закрепить «гарантии жилищных и иных имущественных прав» собственников и нанимателей жилья в многоквартирных домах, которые могут попасть под снос в ходе «комплексного развития территории жилой застройки». Собственники смогут получить в качестве компенсации за освобождаемое жилье не только денежное возмещение, но и новое «равнозначное жилое помещение».

Также на сессии будут заслушаны доклады уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец и бизнес-омбудсмена республики Фарида Абдулганиева.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"


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