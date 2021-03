Алессандро Микеле с командой еще до локдауна придумали непрерывную — и оказавшуюся очень кстати — историю про одежду, тех, кто эту одежду носит, и места, где эту одежду можно носить. Совпадение с пандемией оказалось неожиданно точным.

Как мы знаем, с этого года у Gucci нет деления ни на сезоны, ни на мужские и женские коллекции. А есть сериал «Ouverture Of Something That Never Ended». Третий эпизод этого сериала фактически совпадает с сезоном «весна-лето 2021». Персонажем, наиболее точно олицетворяющим этот сезон, оказался очень популярный сейчас шоумен и актер Гарри Стайлз. А съемками занимался знаменитый Гас Ван Сент, режиссер культовых фильмов «Аптечный ковбой» (1989) и «Мой личный штат Айдахо» (1991), всемирно известного «Умница Уилл Хантинг» (1997) и программного «Харви Милк» (2008).

Проект полностью занимает 90 минут, снят за 20 дней в Риме и транслировался на специально для него созданном сайте GucciFest, где заодно можно было увидеть мини-фильмы, созданные начинающими дизайнерами со всего мира,— то есть одновременно с продвижением собственной коллекции Gucci поддерживал тех, кому в этом году пришлось особенно трудно. А собственно срежиссированный Гасом Ван Сентом сезонный мини-сериал состоит из нескольких эпизодов, подчеркнуто артхаусных. Сюжета как такового нет. Есть одежда и демонстрация возможностей ее применения. Флоренс Уэлч бродит по винтажному магазину и засовывает записочки в карманы вещей на рейлах. Билли Айлиш играет с собаками-роботами. Гендерфлюидная итальянская звезда Сильвия Кальдерони ездит по ночному Риму на скутере. Ну и так далее.

Но все-таки коллекция Gucci — это вещи. Про них трудно сказать что-то новое, но именно это отсутствие новостей в данном случае и важно. Мы знакомы со стилем Алессандро Микеле с 2015 года, когда он занял позицию креативного директора Gucci. И за прошедшие шесть лет этот стиль устоялся окончательно. Притом что мы неоднократно могли убедиться в хорошем дизайне вещей из созданных им в сотрудничестве с командой бренда коллекций, Алессандро Микеле прежде всего является стилистом. И это очень заметно. Все вещи из коллекции нынешнего сезона мы, кажется, уже видели — точнее, видели почти такие же. В коллекции есть и спортивные костюмы, и якобы офисные, притворяющиеся чопорными. Псевдовинтажные вещи и новые аксессуары. Рюкзаки и клатчи. И, что очень важно в этот раз, коллекция представлена как максимально инклюзивная. То есть ее можно носить невзирая на пол, возраст и телосложение. От клиентов Gucci требуется только особое состояние ума и некоторая принадлежность к современной культуре. Герой бренда притворяется несколько недотепистым раздолбаем, но как раз это совсем необязательно. А вот свободный образ жизни, а также высокий уровень рефлексии и самоиронии намного важнее. Без них в вещах Gucci действительно можно выглядеть неорганично.

Кстати, придуманный Алессандро Микеле новый стиль Gucci настолько отличен от прежнего безудержного гламура, что компания дала согласие на съемки фильма об убийстве Маурицио Гуччи его женой,— первая попытка снять этот фильм была предпринята в 2006 году, но тогда в бренде ко всему относились намного серьезнее, и съемки были тихо отменены. А сейчас Gucci предоставляет свои архивы, кино снимает Ридли Скотт, в главных ролях Адам Драйвер и увешанная по этому поводу желтым металлом Леди Гага, премьера намечена на ноябрь этого года.

