HeadHunter: средняя зарплата в Свердловской области в 2021 году составляет 47,5 тыс. рублей

В 2021 году средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области составляет 47,5 тыс. рублей, сообщила на пресс-конференции руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. Самые большие зарплаты предлагают в сферах «Высший менеджмент» (87,8 тыс. руб.) и «Добыча сырья» (87,2 тыс. руб.). Меньше всего получают студенты (33,1 тыс. руб.) и представители административного персонала (35, 5 тыс. руб.).

Количество вакансий в Свердловской области за год выросло на 14%. В данный момент на одну вакансию приходится около трех соискателей. Наибольший рост числа вакансий был зафиксирован в сферах «Добыча сырья» — 93%, «Медицина, фармацевтика» — 37%, «Строительство, недвижимость» — 33%. Снижение количества открываемых вакансий наблюдается в сферах «Банки, инвестиции, лизинг» (-12%), «Юристы» (-9%) и «Административный персонал» (-9%). Самыми востребованными специалистами в Свердловской области являются менеджеры по продажам, инженеры и водители.

Количество резюме в Свердловской области в 2020 году выросло на 18% к предыдущему году. На 44% выросло число резюме в сфере «Консультирование», на 38% — в сфере «Наука и образование», на 32% — в «Искусство и медиа». Отметим, в сфере «Банки, инвестиции, лизинг» количество вакансий за год не изменилось, а в «Инсталляция и сервис» выросло лишь на 4%.

Как рассказал директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов, количество свердловчан, потерявших работу, за год составило 14,8 тыс. человек. Так, в Екатеринбурге количество безработных к началу 2021 года превысило 44,1 тыс. человек, при этом количество открытых вакансий в городе оценивалось лишь в 22,4 тыс.

В других муниципалитетах также отмечается большой разрыв между количеством безработных и числом вакансий. Так, в Нижнем Тагиле на 7,2 тыс. безработных приходится 2,6 тыс. вакансий, в Каменске-Уральском работы нет у 5,4 тыс. человек, при этом открытых вакансий — 1,6 тыс.

Наибольшее количество потерявших работу в период пандемии наблюдается в сферах «Торговля» и «Ремонт транспортных средств». Наименьшие показатели зафиксированы в сфере «Финансы и страхования». Так, численность сотрудников в организациях данной сферы сократилось на 2,4 тыс. человек.

Число свердловчан, потерявших работу в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, превысило 23 тыс. человек, при этом более половины из них — в Екатеринбурге.