Зарплаты в Свердловской области выросли на 4,9%

Уровень средней заработной платы в Свердловской области к началу 2021 года составил 43,1 тыс. руб., что на 4,9% выше, чем в 2019 году, рассказала на пресс-конференции руководитель Свердловскстата Елена Кутина.

Суммарная задолженность по зарплатам в Свердловской области на 1 января 2021 года составила 26 млн руб. В сравнении с декабрем 2020 года показатель снизился на 20,3%. «В течение 2020 года самые высокие значения суммарной задолженности по заработной плате были зафиксированы 1 февраля — 64,6 млн руб., и на 1 июня — 55,7 млн руб.», — подчеркнула госпожа Кутина.

Она отметила, что в прошлом году в органы занятости населения обратилось 252,2 тыс. свердловчан, что в 1,7 раза больше, чем в 2019 году. Нашли работу 66,4 тыс. человек. На конец декабря прошлого года в органах занятости населения состояло на учете 121,2 тыс. человек, что в 4,8 раза больше, чем в аналогичный период 2019 года. Из них 113 тыс. свердловчан имели статус безработного. Пособие по безработице получали 48,6 тыс. человек.

В то же время количество работодателей, обращавшихся в службы занятости в поисках работников, выросло на 41,8%. Число вакансий за год возросло на 3,6 тыс.