Прокатная десятка

11 марта в прокат вышел ряд фильмов, среди которых драма Хлои Чжао «Земля кочевников», британская инди-мелодрама «Супернова», российский триллер «Бывшая» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Земля кочевников
Кинокритик Михаил Трофименков: «Кажется, мы все это видели, и видели не раз, в экранных кошмарах. Мир поразила катастрофа: то ли бомба рванула, то ли свет за неуплату коммунальных платежей отключили. В любом случае с городской цивилизацией покончено навсегда. От нее остались утлые придорожные оазисы, где выжившие могут разжиться бензином, поболтать, перекусить и двинуться дальше. Ведь в мире после катастрофы люди лишились главного — своих домов — и обречены вести жизнь кочевников на колесах, пребывать в непрестанном движении, греться у костров»
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Внутренняя Америка» и «Неволя к перемене мест»
Супернова
Кинокритик Юлия Шагельман: «В кинопрокатной сетке случаются иногда странные сближения, когда фильмы, снятые в разное время и в разном контексте, начинают вторить друг другу. Так, "Супернова" — маленький британский инди-фильм, снятый почти дебютантом (это всего вторая режиссерская работа Гарри Макквина, сумевшего, однако, привлечь в свой проект двух актеров с именем и дважды номинированного на «Оскар» оператора Дика Поупа),— встречается с «Землей кочевников», тяжеловесом наградного сезона. Обе ленты перекликаются общими темами дороги, потери, памяти, права на выбор своего пути, умения (или нет) отпустить то, что любишь. В обеих немолодые уже люди покидают свой дом, сложив все, что осталось от их жизней, в старенький фургон. В обеих даже есть рифмующиеся монологи о том, что состоят эти жизни, как и мы сами, из частичек бесконечно далеких звезд, сгоревших миллионы лет назад»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Сцены из супружеской смерти»
День курка
Прокатная компания «Вольга»: «У бывшего агента спецназа Роя в глазах рябит от перестрелок и взрывов. Его убивали уже сотню раз, но каждый раз он просыпается тем же утром из-за дурацкой петли времени. Кому пришло в голову провернуть с ним такое, а, главное, зачем? Каждый день его теперь напоминает видеоигру с бесконечным запасом жизней, но чтобы ее остановить и успеть спасти свою семью, он должен любым способом дойти до главного босса…»
Бывшая
Прокатная компания «Каропрокат»: «История о том, как соцсети и мессенджеры меняют жизнь современного человека. Прошло несколько лет с тех пор, как 16-летний подросток опубликовал в общем чате фото своей девушки в надежде похвалиться перед друзьями. Теперь у него счастливая взрослая жизнь: работа, друзья, невеста Катя, которая вот-вот станет его женой. Но интернет заставляет вспомнить подростковую влюбленность, после чего с будущей женой молодого человека происходит цепь необъяснимых мистических событий. Девушка получает таинственные послания из прошлого ее жениха. Из-за них ее жизнь превращается в кошмар»
Трафик
Прокатная компания MEGOGO Distribution: «Торговец наркотиками на границе Канады, мать, вынужденная взяться за оружие, чтобы спасти сына, и профессор университета, раскрывший правду о влиянии правительства на фармацевтические компании,— все линии тонко сплетаются воедино и повествуют о многогранном расследовании "опиоидного кризиса" — феномене, от которого пострадали тысячи людей»
Асоциальная сеть
Прокатная компания Capella Film: «В мире супергероев он был бы Джокером. Настоящий суперзлодей, бросивший вызов системе. Он создал свой Амазон в мире даркнета, где преступники со всего мира сбывали оружие, поддельные документы и наркотики. Многомиллионное состояние, возможность по щелчку пальцев организовать любую хакерскую атаку и вооружить небольшую страну — кажется, он был неуязвим. Но, как и всякий злодей, он встретил своего антагониста»
Райя и последний дракон
Кинокритик Юлия Шагельман: «История об отважной девице, которая должна собрать по кусочкам таинственный древний артефакт, сразиться с чудовищами и спасти мир, также смело черпает детали, образы и сюжетные ходы из архива примерно всех когда-либо снятых приключенческих фильмов: от "Индианы Джонса" и "Лары Крофт" до "Властелина колец" и "Черной Пантеры". Костюмы населяющих мир "Райи" пяти народов и облик поселений, где они живут, несмотря на географию, очень напоминают африканские племена из марвеловского комиксоида — хотя, казалось бы, вот где открывается простор для оригинальности и точных этнографических деталей. Все это соединено вместе с помощью действительно впечатляющей анимации»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Девичья рептилия»
Пара из будущего
Прокатная компания «Централ Партнершип»: «Недалекое будущее, 2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака — очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь»
Белый снег
Кинокритик Юлия Шагельман: «Никаких неожиданностей от этой картины ждать не приходится — она продолжает череду спортивно-патриотических фильмов о победах советских атлетов, начатую "Легендой №17" (2012), триумфально продолженную "Движением вверх" (2017) и, судя по всему, отнюдь не завершившуюся прошлогодним "Стрельцовым". Правда, кульминационное событие "Белого снега" — пятикратная победа Елены Вяльбе (Ольга Лерман) на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Тронхейме в 1997 году — пришлось как раз на момент разлома между двумя эпохами: стабильной советской, когда Таллин и Магадан находились в одной стране, а мастер спорта получал, если верить фильму, 500 рублей в месяц, и новой, уже российской, которую герои встречают с тревогой и растерянностью. Помогает им перейти из светлого прошлого в не менее светлое — по крайней мере, в том, что касается спорта,— будущее российский триколор, с которым легендарная лыжница пробегает последние метры гонки, завершившейся для нее — и страны — полнейшим триумфом»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Лыжи в нагрузку»
Рашн Юг
Прокатная компания Sony Pictures: «Студент по имени Артем (Семен Трескунов) влюбляется в юную красавицу с Черного моря (Стася Милославская). Потеряв голову, он бросает все и едет за возлюбленной на Рашн Юг, о котором ничего не знает. На море оказывается, что за прекрасной Ксюшей уже ухаживают два серьезных местных конкурента — красавчик из мореходки (Риналь Мухаметов) и дерзкий полицейский (Александр Метелкин). Кажется, у наивного студента просто нет шансов. Даже помощь его новых друзей как будто только мешает. Но наш герой не собирается сдаваться: значит, война!»