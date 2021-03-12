Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «В кинопрокатной сетке случаются иногда странные сближения, когда фильмы, снятые в разное время и в разном контексте, начинают вторить друг другу. Так, "Супернова" — маленький британский инди-фильм, снятый почти дебютантом (это всего вторая режиссерская работа Гарри Макквина, сумевшего, однако, привлечь в свой проект двух актеров с именем и дважды номинированного на «Оскар» оператора Дика Поупа),— встречается с «Землей кочевников», тяжеловесом наградного сезона. Обе ленты перекликаются общими темами дороги, потери, памяти, права на выбор своего пути, умения (или нет) отпустить то, что любишь. В обеих немолодые уже люди покидают свой дом, сложив все, что осталось от их жизней, в старенький фургон. В обеих даже есть рифмующиеся монологи о том, что состоят эти жизни, как и мы сами, из частичек бесконечно далеких звезд, сгоревших миллионы лет назад»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Сцены из супружеской смерти»