Министр здравоохранения Республики Алтай арестован на два месяца

Суд арестовал на два месяца министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Мотивируя свое ходатайство следователи указали на возможность экс-чиновника “воспрепятствовать производству по уголовному делу, учитывая что он “обладает значительными административным ресурсом и связями в различных властных структурах”.

Уголовное дело в отношении министра, подозреваемого в коррупции, было возбуждено 9 марта, вместе с ним был задержан и его помощник - Рустам Туюнчеков. По версии следствия чиновники получали деньги от поставщиков медоборудования и средств индивидуальной защиты за заключение госконтрактов и их своевременную оплату, общая сумма взяток составляет 4,6 млн руб.

Подробнее о коррупционном скандале в республике с— в материале “Ъ-Сибирь” “Министр начал брать через три месяца”.

Даниил Тарабукин