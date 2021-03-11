Кредитный портфель ВТБ в Башкортостане вырос на 17%

ВТБ в Республике Башкортостан по итогам 2020 года нарастил общий кредитный портфель на 17%, до 97,9 млрд рублей. Портфель привлеченных средств клиентов за отчетный период достиг 67,6 млрд рублей.



Наибольшая динамика зафиксирована в рознице — портфель займов физлиц вырос на 22%, до 68 млрд рублей. Объем кредитования населения региона по сравнению с 2019 годом вырос на 14%, до 36,7 млрд рублей. Всего за 12 месяцев жители Башкирии оформили в банке свыше 33,5 тысяч кредитов. Из них 11,5 тысяч на 23 млрд рублей выдано по программам жилищного кредитования. Портфель ипотеки за год увеличился на 36%, до 40,9 млрд рублей. Кредитов наличными предоставлено свыше 18 тысяч на 11,3 млрд рублей. Кредитный портфель в данном сегменте прирос на 7% и составил 22,2 млрд рублей. Автолюбители провели в ВТБ (ПАО) 3,7 тысячи сделок на сумму 2,3 млрд рублей. Портфель автокредитов составил 3,8 млрд рублей, сохранившись на уровне предыдущего года.

В 2020 году рост кредитования физлиц сопровождался высокими темпами привлечения средств клиентов. Ресурсный портфель вырос на 22% и составил на 1 января текущего года 49,1 млрд рублей. Средства, привлеченные в инвестиционные продукты банка, увеличились за год на 81%, до 16,2 млрд рублей. По депозитам прирост составил 5%, до 32,9 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель по итогам 2020 года увеличился на 9%, до 29,9 млрд рублей. Наибольшая динамика достигнута в сегменте среднего и малого бизнеса — на 47%, до 15,9 млрд рублей. Портфель заключенных льготных кредитов в рамках программ господдержки превысил 7,7 млрд рублей. Из них более 3,5 млрд рублей приходится на программу Минэкономразвития №1764 льготного кредитования субъектов МСП, около 1 млрд рублей — на программу Минсельхоза №1528 и более 3,3 млрд рублей — на программы Минэкономразвития по поддержке занятости в период пандемии коронавируса.

Портфель привлеченных средств юрлиц за отчетный период достиг 18,5 млрд рублей. Портфель банковских гарантий составил 6,7 млрд рублей.

Станислав Морилов, управляющий ВТБ в Башкирии, комментируя итоги года, отметил: «В прошлом году мы продолжили развитие в рамках стратегии группы ВТБ, особое внимание уделяя цифровизации продуктов и сервисов, повышению качества обслуживания, а также мерам по снижению долговой нагрузки жителей и бизнеса региона. Благодаря системной помощи со стороны государства и банковским инструментам поддержки наши клиенты смогли сохранить финансовую стабильность. Эти задачи сохраняют свою актуальность в текущем году. Так, мы продолжаем активно работать по программе „Ипотека с господдержкой“, выдачи по которой уже достигли 6 млрд рублей. Кроме того, в конце прошлого года мы снизили ставки по всей линейке кредитных продуктов для среднего и малого бизнеса, что позволило повысить доступность финансирования для предприятий региона».