Мир Disney прирос хоккеем

Национальная хоккейная лига заключила новый телевизионный контракт. Со следующего сезона ее партнером вместо NBC будет крупнейший спортивный телеканал ESPN. Договор можно считать серьезным достижением НХЛ. За семь лет она заработает по нему $2,8 млрд, на $800 млн больше, чем по предыдущему соглашению. Источники не исключают, что соглашение позволит лиге решить одну из ее проблем, увеличив темпы роста потолка зарплат.

Национальная хоккейная лига объявила о заключении нового договора о продаже медиаправ. Он вступит в силу в следующем сезоне и будет рассчитан на семь лет. Основным партнером НХЛ вместо владевшей правами с 2004 года NBC будет принадлежащий The Walt Disney Company телевизионный холдинг ESPN. Матчи лиги будут транслироваться на основном канале холдинга, на канале ABC, входящем наряду с ним в империю The Walt Disney, а также на двух стриминговых сервисах — ESPN+ и Hulu. У первого — более 12 млн подписчиков, у второго — около 39,5 млн.

У ESPN очень давняя история партнерства с НХЛ. Впервые матчи чемпионата появились на канале сразу после его создания: в декабре 1979 года. Наиболее же долгий период владения медиаправами лиги у ESPN начался в 1992 году, он продолжался 12 лет. Глава НХЛ Гэри Беттмен полагает, что нынешний контракт позволит НХЛ «использовать уникальную силу, охват аудитории и влияние, присущие The Walt Disney Company» и «установить новые стандарты» подачи своего продукта.

В любом случае этот договор можно считать серьезным достижением НХЛ. Его финансовые параметры участники сделки не разглашали, но различные источники, такие как Sportsnet и The Athletic, называют похожие цифры.

По данным СМИ, сумма ежегодных выплат по договору составит от $400 млн до $420 млн. Таким образом, за семь лет контракт принесет лиге $2,8 млрд.

На самом деле по меркам трех других ведущих профессиональных американских спортивных лиг это чрезвычайно скромный показатель. Ежегодные поступления баскетбольной НБА от альянса ABC и ESPN, а также TNT равны $2,66 млрд. Бейсбольной лиге MLB договор с ESPN, Fox и TBS приносит $1,5 млрд в год. Наиболее успешна в этом плане Национальная футбольная лига (НФЛ), объединяющая клубы по американскому футболу. Реализация медиаправ, которые у НФЛ приобретают Fox, CBS, NBC, ESPN и DirecTV, обеспечивает ей $6 млрд поступлений каждый год. Впрочем, хоккей всегда был наименее востребованным жанром в «большой американской четверке», и в этом смысле его положение со временем практически не меняется.

Правильнее сравнивать свежий контракт НХЛ с контрактом предыдущим, таким же по продолжительности. Так вот, его стоимость составляла $2 млрд, на $800 млн меньше.

Речь идет о чрезвычайно полезном для НХЛ «бонусе». Руководители лиги не скрывали, что во время пандемии коронавируса хоккейный рынок просел, возможно, сильнее, чем в других топовых видах. Прогнозируя потенциальные убытки, с ней связанные, в НХЛ в прошлом году предполагали, что они могут превысить $1 млрд. При этом The Athletic предположил, что договор с ESPN может помочь не только отчасти компенсировать их, но и решить одну из главных проблем лиги.

За минувшие четверть века с небольшим она чаще остальных оказывалась в кризисной ситуации и пережила три локдауна, полностью или частично срывавших сезон. Последний относится к 2012–2013 годам.

Опасаясь их повторения, НХЛ придерживается крайне осторожной политики в отношении стимулирования роста доходов хоккеистов, основной расходной статьи клубных бюджетов.

Она выражается в существовании не мягкого, как, например, в НБА, а жесткого потолка зарплат, который нельзя превысить даже при условии выплаты налога на роскошь или штрафа. В первой половине прошлого десятилетия он рос достаточно быстрыми темпами, однако затем лига резко замедлила их, опасаясь развития «гонки контрактов», ухудшения финансового положения ряда клубов и снижения уровня конкуренции.

Минувшим летом НХЛ из-за проблем, вызванных пандемией, вообще отказалась поднимать потолок: он остался замороженным на отметке $81,5 млн. Между тем ее стратегия — причина постоянного недовольства как игроков, так и клубных менеджеров. Дело в том, что применение жесткого и стабильного потолка имеет неприятный «побочный эффект». Добившиеся успеха клубы, сталкиваясь с возросшими финансовыми запросами хоккеистов, вынуждены либо расставаться с лидерами, для которых не находится места «под потолком», либо отказываться от услуг целой группы игроков второго плана, чтобы разгрузить платежную ведомость. Из-за этого возникает мешающая планомерному «строительству» команд или поддержанию их уровня постоянная кадровая текучка. The Athletic не исключает, что средства от медиаконтракта могут быть пущены в том числе на сглаживание такого эффекта.

Алексей Доспехов