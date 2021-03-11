Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей в пожаре в ХМАО

СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту гибели двух детей в пожаре в частном доме в Сургуте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что утром 11 марта произошло возгорание одного из жилых домов по ул. Брусничной в кооперативе «Здоровье». «В ходе тушения данного дома в его помещении обнаружены тела двух детей 2015 и 2012 годов рождения без внешних признаков насильственной смерти», — отметили в пресс-службе.

В данный момент по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее проверку в связи с инцидентом начала прокуратура Сургута. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, в том числе матери, допустившей оставление детей без присмотра.