В пожаре в частном доме в ХМАО погибли двое детей

Прокуратура Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) начала проверка по факту гибели двух детей в пожаре в частном доме в кооперативе «Здоровье». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, в том числе матери, допустившей оставление детей без присмотра», — отметили в ведомстве.

Также будет проверена своевременность действий в отношении родителей погибших детей со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних и участковых сотрудников полиции.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Илья Смирнов