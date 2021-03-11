В пожаре в частном доме в ХМАО погибли двое детей

Прокуратура Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) начала проверка по факту гибели двух детей в пожаре в частном доме в кооперативе «Здоровье». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, в том числе матери, допустившей оставление детей без присмотра», — отметили в ведомстве.
Также будет проверена своевременность действий в отношении родителей погибших детей со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних и участковых сотрудников полиции.
По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.