Мэрия Ярославля решила не вводить пересадочный тариф

В мэрии Ярославля решили отказаться от пересадочного тарифа в рамках проводимой транспортной реформы, сообщило сетевое издание 76.ru со ссылкой на свой источник в органах исполнительной власти. По данным источника, в Ярославле будут сохранены сквозные маршруты, которые первоначально планировалось отменить. Из-за этого необходимость в пересадочным тарифе исчезает.

В мэрии Ярославля данный вопрос пока не комментируют, отметив, что в настоящий момент обновленный вариант транспортной реформы проходит финальный этап согласований, после которого будет представлен жителям города. Сроки обнародования нового варианта транспортной схемы Ярославля также пока не сообщаются.

Ранее "Ъ-Ярославль" рассказывал, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил мэру Ярославля Владимиру Волкову внести коррективы в запланированную в городе транспортную реформу с учетом мнения специалистов и жителей. По словам главы региона, он получил много жалоб от жителей Ярославля по поводу проводимых в городе изменений схемы движения общественного транспорта. Люди жалуются на предполагаемую отмену популярных у горожан автобусных маршрутов и на увеличение числа пересадок из-за отмены сквозных маршрутов.

С учетом поручения главы региона, мэр Ярославля Владимир Волков поручил Сергею Волканевскому учесть замечания, поступившие от жителей и внести необходимые изменения в конкурсную документацию по новым маршрутам.

20 января в мэрии сообщили, что они отменили объявленный в конце прошлого года в рамках транспортной реформы конкурс на определение перевозчиков на 18 новых автобусных маршрутов, которые планировалось ввести вместо 26 отменяемых.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что проведение транспортной реформы в Ярославле намечено в три этапа. Городские власти хотят отказаться от 26 направлений, на которых по нерегулируемому тарифу работают так называемые маршрутки. Взамен появится 18 новых маршрутов.

По данным Сергея Волканевскго, реформа общественного транспорта, проводимая в городе, повлечет дополнительные расходы из бюджета Ярославля и области в размере более 157 млн руб.

Подробнее о транспортной реформе в Ярославле в материале "Ъ-Ярославль" — «Трехэтапная оптимизация».

Дарья Сабаева